“La desilusión es con nuestros gobernantes”

(Viedma – Fuente: Radio Uno Viedma) Cintia Leal es enfermera de maternidad del Hospital “DR. Elias Smirnoff” de Villa Regina. Contó que “nosotros no reclamamos solo por nuestros sueldos. No tenemos médicos, no hay ginecólogo, no tenemos pediatras”, contó Leal. La grave situación del Hospital de Villa Regina. “La población no se está enterando de lo que pasa, porque le venden otra cosa”, aseguró.

