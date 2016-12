“Vivo en un galponcito de chapa”

(Viedma – Fuente: Radio Uno Viedma) La jueza Gabriela Tamari, ordenó, hace un tiempo, el desalojo de Agustina Kucich (22) de sus dos hijitas y el papá de las niñas. La chica contó en el aire del programa Agua Fresca, que “entre los dos abogados nos hicieron esto. Vinieron con un camión, dos asistentes sociales y el C.O.E.R. para desalojarnos”.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

“Que alguien me escuche. Yo no se si está bien que salga a decirlo. Pensé en callarme y salir otra vez adelante, pero se me está haciendo muy dificil”, dijo la joven en el aire de la radio

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.