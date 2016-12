“Nadie piensa en mis hijos. No se donde vamos a ir a parar”

(Viedma – Fuente: Radio Uno Viedma) Jessica Verdelocco, es la madre soltera de dos criaturas. Una niña de 5 y un caballerito de 11, que además tiene una discapacidad física. Jessica vive en el Barrio de las 915 viviendas, mas específicamente en el 20 de Junio. La mujer aseguró que ha recibido una denuncia en su contra por parte de un vecino y la justicia dictó orden de no innovar en la construcción. Casualmente, en este caso la jueza es también la abogada María Gabriela Tamarí.

La mujer sabe que la situación es irregular.

“Por que a mi ?” se preguntó Jessica. “Por qué no desalojan a todos ? Yo no soy una mujer que abandona a sus hijos. A mis hijos no los voy a dejar en la calle”, aseguró.