Baquero Lazcano rechazó la acción de incostitucionalidad

La procuradora General de la Provincia, la Dra Baquero Lazcano, rechazó el planteo de inconstitucionalidad que impide la definitiva puesta en marcha de la Ley de Municipalización del Balneario Las Grutas. Es una lectura técnica, pero muy fácil de entender.

Dice Baquero Lazcano:

Ingresando al análisis de la acción impetrada, resulta conveniente recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -como en este caso-, de una ordenanza o reglamento es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como última ratio del orden jurídico.

Es, en función de ello, que quien alega la inconstitucionalidad de determinada normativa debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución, causándole de ese modo un gravamen, y para ello es menester que precise y pruebe fehacientemente el perjuicio que le origina la aplicación del texto legislativo que tacha de inconstitucional.

La presunción de validez de la norma, como acto emanado de uno de los poderes del Estado, en este caso el Legislativo, requiere para su impugnación de la acreditación clara de su incompatibilidad con las normas superiores, esto es, la Constitución provincial y la Constitución Nacional, donde el grado de certeza no se reduzca simplemente a una cuestión de materia opinable.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha sostenido: “…la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del ordenamiento jurídico (Fallos: 300:241, 1087; 302:457, 484, 1149; entre otros); y el lógico corolario de este principio, es que “un planteo de esta índole debe contener un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido” (Fallos: 305:518; en igual sentido Fallos: 327:1899).” [Conf. CSJN, in re “Unión de Usuarios y Consumidores el EN – Mº V E Inf. – Sec. Transporte – dto. 104/01 y otros s/amp. proc. Sumarisimo” (art. 321, inc. 2°, CPCC) de fecha 24-06-14].

Partiendo de esa premisa considero que en autos los argumentos esgrimidos por el peticionante no permiten acreditar tales extremos, circunstancia ésta que ha de obstar por sí misma al progreso de la acción impetrada.

En primer lugar, en cuanto a la impugnación efectuada por el Intendente referida a la transgresión de la mayoría parlamentaria que prevé el Art. 139 inc. 16 C.P., observo que el planteo resulta ajeno al actor en virtud del diseño constitucional y el principio de división de poderes.

Del texto constitucional surge que el Art. 139 fija las atribuciones de la Legislatura, detallando sus funciones y facultades. En ese marco, en ejercido de la función pública que le ha sido asignada, despliega la actividad, organización y su actuación funcional, entre las que se encuentra el procedimiento en la sanción de las leyes.

Es por ello que encabezando el Sr. O. la Jefatura de otro Poder del Estado, en el caso Municipal (Conf. Sección Sexta de la Constitución Provincial, arts. 225 y ss.), soy de opinión que no cabe al mismo inmiscuirse en la esfera de decisión propia correspondiente al Poder Legislativo Provincial, motivo que impide la viabilidad del planteo.

En segundo término, conforme los hechos narrados en la demanda, se desprende que el Intendente sostiene que la Ley N° 5084 transgrede el régimen que fija el Art. 225 C.P., toda vez que –afirma- la norma avasalla la autonomía municipal pues ha legislado sobre materia propia y, frente a ello, ante un conflicto de tal naturaleza, prevalece la legislación del Municipio por ser materia específicamente comunal.

Incluso manifiesta que la normativa violenta la Carta Orgánica Municipal, en particular el Art. 5, que fija la intangibilidad del territorio. En esa línea también rechaza la aplicación de la Ley N° 2353 en virtud que el Municipio que representa cuenta con C.O.M., a lo cual agrega la insuficiencia de distancia que requiere el Art. 4, punto 4, de la norma.

Precisada la supuesta transgresión constitucional, resulta necesario reseñar el marco legal aplicable al caso a fin de definir las respectivas competencias, sus límites y la posible incompatibilidad de la norma provincial con la Carta Magna Provincial y Municipal.

Así, en principio, cabe recordar que los poderes de las Provincias son originarios e indefinidos (art. 121 de la Constitución Nacional) en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75 CN). Dentro de ese marco, las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5 y 123 Constitución Nacional).

Expuesto lo anterior, es dable recordar que la Constitución Provincial reconoce al Municipio su existencia como célula originaria y fundamental de la organización política y establece que la normativa municipal prevalece en caso de contradicción o superposición de normas en materia específicamente comunal.

El texto constitucional le ha otorgado autonomía y le ha conferido todos los poderes necesarios para su cometido (conforme el art. 225 de la Constitución Provincial).

Sin embargo, es indiscutible que: “Las destinatarias originales de todos los poderes y competencias eran las provincias. Los municipios en consecuencia, son fracciones internas, urbanas dentro de las provincias a quien éstas reconocen autonomía, pero esa autonomía siempre debe admitir como primer límite el poder provincial. No es concebible un municipio sino como referencia a una provincia” (Bianchi, Alberto, La Corte ha extendido carta de autonomía a la municipalidad, LL 1989C74).

“Los poderes de los municipios se encuentran sometidos al poder constituyente provincial, se trata de una autonomía relativa o de segundo grado” (Cassagne, Juan C., LL 1995A982).

Expuesto ello corresponde analizar las normas involucradas partiendo de los términos del Art. 227 de la C.P. que expresa: “La Legislatura determina los límites territoriales de cada Municipio, tendiendo a establecer el sistema de ejidos colindantes sobre la base de la proximidad geográfica y posibilidad efectiva de brindar servicios municipales. Toda modificación ulterior de los límites se hace por ley con la conformidad otorgada por referéndum popular: En caso de anexiones, por los electores de los municipios interesados y en caso de segregaciones, por los electores de la zona que se segregase”.

Desde mi óptica, la Legislatura Provincial en el marco de sus facultades y ejerciendo el mandato constitucional, ha dictado la norma a los fines de iniciar el eventual mecanismo de segregación, para lo cual la misma exige la conformidad de los electores a segregarse -exteriorizada a través de un referéndum-.

Yerra el actor al pretender introducir como materia específicamente comunal un tema de fijación de límites, ejidos y, concretamente, de segregación del municipio, pues de la simple lectura de la norma constitucional surge categóricamente que dicha temática es materia privativa de la Legislatura de la Provincia de Río Negro.

Determinadas las normas de aplicación, el Superior Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto sosteniendo: “Si bien es cierto que la Provincia no puede avanzar en la organización interna de cada Municipio avasallando la misma, dicha autonomía municipal de ningún modo puede colisionar con otros principios consagrados en la propia Carta Magna, inmiscuyéndose en competencias propias de otros poderes; en el caso, del Poder Legislativo provincial; ello, por cuanto no puede predicarse que la escisión de un Municipio integra materia específicamente comunal (art. 225 de la Constitución Provincial) en mérito a lo establecido en el art. 227 de la misma norma, al determinar que ‘La Legislatura determina los limites territoriales de cada Municipio…’” (Conf. STJRNCO, SE.4/16 “G., M. L. S/ AMPARO”, Expte. Nº 28110/15-STJ- de fecha 16-02-16).

En función de todo ello, se evidencia que los fundamentos expuestos por el Sr. Intendente no han sido desarrollados de forma tal que permitan evidenciar ni probar de qué modo la normativa atacada desconoce o vulnera los postulados constitucionales denunciados. No ha demostrado de forma clara y concreta de qué manera los preceptos cuestionados habrían violado la autonomía municipal esgrimida.

Asimismo es dable recordar lo dicho por el STJ al sostener: “[La consagración constitucional de la autonomía municipal implica el reconocimiento de potestades normativas originarias de los municipios en relación a competencias materiales propias, que se hacen efectivas sobre las personas o las cosas que conforman su riqueza local, disponiendo en relación a estas últimas su distribución en el modo y alcance que estimen oportuno, sin más limitación que la que surge del propio texto constitucional. (Cf. STJRNS4 Se. 10/05 ‘F.’ y Se. 93/06 ‘T.’)].

[Ese marco de atribuciones propias presenta dos dimensiones claramente delimitadas: una dimensión espacial (art. 227, Const. Pcial.) y una dimensión material (arts. 228/229, Const. Pcial.). La primera está dada por la competencia territorial del municipio, delimitada por la zona a beneficiarse con los servicios municipales (ejido municipal); y la segunda regla lo concerniente a la seguridad, planificación de desarrollo urbano, salubridad, higiene y moralidad; así como también ejercer cualquiera otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por la Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado (Cf. STJRNS4 Se. 93/06 ‘T.’)]” (Conf. STJRNCO, autos: “A. G. & C. C. SA C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ APELACION”, Se. 134 de fecha 23-10-14). El destacado me pertenece.

Como ya he dejado en claro más arriba, la potestad para legislar sobre fijación de límites territoriales, segregación, y/o anexión pertenece a la Legislatura de la Provincia.

En tal orden, entiendo que de las actuaciones no surge la contradicción de la Ley N° 5084 con la Constitucional Provincial. Por el contrario, soy de la opinión que la norma ha seguido el marco indicado en el Art. 227 C.P. por ser una atribución propia del órgano legislativo, surgiendo indubitable que la pretensión municipal en análisis violenta las claras previsiones constitucionales.

Por otro lado, sobre el argumento que esgrime el Intendente referido a la inaplicabilidad de la Ley N° 2353 al Municipio de San Antonio Oeste -por la circunstancia que el mismo cuenta con C.O.M.-, considero que en el caso en estudio el mismo no puede prosperar, básicamente porque de modo alguno la norma local puede desplazar, ni mucho menos contradecir, las disposiciones constitucionales.

Tengamos presente que la Ley N° 2353 resulta aplicable a los municipios sin C.O.M. y, supletoriamente, para aquellos que cuenten con ella sobre cuestiones no previstas en la misma.

Si bien el municipio de S.A.O. cuenta con la mentada Carta resulta insoslayable señalar que -conforme lo vengo sosteniendo a lo largo de la exposición- al no encontrarse el supuesto dentro de la órbita de actuación municipal, insisto, por ser una facultad constitucional legislativa, la pretendida discusión que intenta el Intendente carece de basamento normativo alguno.

Finalmente, sumo a ello que resulta forzada la queja antes aludida referida al incumplimiento del recaudo de la distancia -fijada el punto 4 del Art. 4 introducido por la Ley N° 5082 a la Ley N° 2353- en tanto dicho requisito se requiere para el pedido de reconocimiento por parte de una comuna y, el caso bajo análisis se refiere a la creación del municipio a partir de la segregación (art. 10 de la Ley N° 2353).

La Corte Suprema de la Nación ha dicho: “Resulta a su vez claro que el examen de adecuación constitucional de una norma no debe ser abordado desde ‘una interpretación meramente teórica, literal y rígida de la ley que se desinterese del aspecto axiológico de sus resultados prácticos concretos’, sino que es necesario incluir ‘las particularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos constitucionales y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos’” (C.S.J.N., “S. y D.”, 6/11/1980, Fallos 302:1284).

En suma, tampoco este argumento puede ser receptado favorablemente.

Como corolario de lo expuesto, atendiendo a la delicada tarea que conlleva el declarar que la norma colisiona con la Constitución, y en concordancia con los fundamentos esgrimidos, en mi opinión, debe proceder ese Cuerpo a rechazar la acción de inconstitucionalidad incoada.

Es mi dictamen.

Viedma, 27 de Diciembre de 2016.

Silvia Baquero Lazcano

Procuradora General

Poder Judicial

DICTAMEN Nº 187 /16