(Ingeniero Huergo – Fuente: Prensa Municipalidad – Por Matías Cañuqueo) Con el lema “El río es de todos, no lo contaminamos” la Municipalidad de Ingeniero Huergo, realizó la tradicional bajada de canoas. La actividad contó con la inscripción de 71 participantes y más de 60 embarcaciones. El habitual recorrido duró aproximadamente 3 horas y media.

Al respecto el Intendente Martínez expresó …“el río no solo nos tiene que preocupar los 3 meses estivales, nos tiene que preocupar los 12 meses, porque cuando no lo usamos ni nos acordamos que está el río Negro y siguen pasando las mismas cosas, no lo cuidamos, no respetamos, lo ensuciamos, entonces a todo eso tenemos que revertirlo y trabajarlo entre todos que va a ser mucho más fácil”…