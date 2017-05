(Viedma – Fuente: Prensa UPCN) Culminó la segunda jornada del ‘Curso de Capacitación de Formadores en Prevención del Consumo Problemático de Drogas con Impacto en el Mundo del Trabajo’. El curso, a cargo de referentes de la DIDAL (Dirección de Prevención del Impacto de Drogas en al Ámbito Laboral) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) se articula a partir de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato (SIOT) de la UPCN Río Negro que, ante la cantidad de consultas en distintas sedes del gremio, comenzaron a trabajar en toda la incidencia que las adicciones y las problemáticas de consumo generan en el ámbito laboral de la Administración Pública, entre los compañeros, en el trabajo mismo y en el propio agente que sufre el problema que, la mayoría de las veces, representa un tema ‘tabú’ en el ámbito laboral.

La capacitación, a cargo de la psicóloga Natalia Recalde y la abogada Belén Martínez del MTEySS de la Nación, contó con la participación de setenta referentes gremiales, delegados y secretarios de UPCN de toda la provincia. Durante dos días, ellos visualizaron y trabajaron en modalidad de taller diferentes formas de abordaje de atención de la problemática, desde el punto de vista psicológico, social y legal. En el segundo día de la jornada estuvieron presentes el secretario general de la UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi y la responsable de la DIDAL, Ximena Merlo.

‘Estos aspectos del mundo del trabajo también son importantes para la UPCN, porque los problemas de consumo existen en las oficinas de la Administración Pública y no solo intervienen en el trabajo de todos, sino que perjudican la

calidad de vida de muchos agentes que, por diversas cuestiones, son víctimas de un consumo problemático’, dijo el secretario general de la UPCN, quien se comprometió a ‘seguir trabajando estos temas, desde la Secretaría de Igualdad venimos haciendo mucho, atendiendo casos y buscando herramientas, como esta, de capacitación y formación para atender casos y también trabajar en la prevención’.

Por otro lado, la responsable de la Dirección de Prevención del Impacto de Drogas en el Ámbito Laboral (DIDAL), Ximena Merlo, destacó que ‘es importante el trabajo articulado desde el gremio y con otras instituciones del contexto, porque una persona con problemas de consumo en su ámbito laboral desarrolla su vida en un contexto amplio de relaciones y, la prevención del consumo no responsable, se trabaja de manera conjunta, con el compromiso de las instituciones que configuran el quehacer social de la comunidad’. La idea es de enfrentar el consumo desde ‘la aceptación del problema -dijo Merlo- atendiendo al empleado y su problemática, ayudándolo en la reinserción. No buscamos la penalización, sino el acompañamiento y ayuda y, por supuesto la prevención y un consumo responsable, que no incida en los ámbitos laborales’.

En la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato (SIOT) de la UPCN, se está trabajando sobre esta problemática con la intención de establecer programas de prevención de alcance provincial, a partir del trabajo en red con las referentes SIOT de las veintisiete delegaciones territoriales rionegrinas de la UPCN. ‘Trabajamos muchos temas desde la articulación con diversos organismos e instituciones -dijo una de las referentes de la SIOT- y este es un tema que se presta para este tipo de modalidad articulada. Nuestra búsqueda de herramientas desde donde abordar el problema nos llevó al METySS y al DIDAL, con quienes proyectamos seguir trabajando diferentes etapas’.

Esta capacitación a referentes gremiales, contó con el apoyo logístico y académico del IPAP, concretamente desde el ‘Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de los Servicios Públicos’ y ofrece a los asistentes un certificado que avala esta primera etapa de formación.