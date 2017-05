Comisión revisora Caso Atahualpa

(Viedma – Fuente: Prensa FpV) Desde el bloque de Legisladores del Frente para la Victoria destacaron el trabajo de la Comisión Especial de revisión de la causa de Atahualpa Martínez, que permitió que hoy se inicien actuaciones a funcionarios judiciales que pudieron haber cometido faltas graves para llegar a la verdad sobre la muerte de este joven Viedmense.

La legisladora (MC) Susana Dieguez como presidenta de la comisión, junto a sus integrantes y a un grupo de asesores legislativos comprometidos hicieron un trabajo de gran relevancia, detallado e impecable, que demandó esfuerzo y tiempo y que ahora esta dando sus frutos para que no quede en la nada las posibles negligencias de la policía y la justicia.

“La lucha incansable de Julieta Vinaya, mamá de Ata, tiene que ser acompañada por los otros dos poderes del Estado cuando, uno de ellos, la Justicia no da respuestas. Pero no podemos quedarnos sólo con este caso; la familia de Lucas Muñoz y también el pueblo rionegrino sigue esperando una respuesta para que su secuestro y asesinato no quede impune como tantos otros en esta provincia”, señalaron en el bloque.