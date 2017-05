“Somos mayoría y lo asumimos con responsabilidad”

(Viedma – Fuente: Prensa UPCN) Se cumplieron tres años de las últimas elecciones realizadas en el gremio. Y estamos orgullosos. Lo estamos de todos estos años de trabajo en nuestro sindicato. En veinte años, pasamos de tener dos sedes propias a veinte de un total de veintisiete delegaciones territoriales; llegamos a los trabajadores de todas las localidades y parajes de Río Negro; ofrecemos a todos los trabajadores los mismos beneficios en salud; acción social; predios vacacionales; cursos de capacitación; carreras terciarias y secundario para adultos; obra social, etc.

Somos conscientes que la mayoría de los votos debe ser devuelta en logros, obras, beneficios y reivindicación de derechos. Ganar elecciones es también ganar responsabilidad, administrar bien los recursos y ofrecer respuestas a los afiliados. Este comisión directiva, aún siendo consciente de que queda mucho por hacer, está orgullosa de lo logrado, de haber administrado responsablemente la institución, cubriendo todo el territorio, llegando a los afiliados de cada rinconcito provincial con las mismas posibilidades y beneficios que tienen quienes viven en las ciudades.

A veces, miramos atrás y vemos todo lo que propusimos y generamos desde nuestra UPCN. Además de lo salarial, logramos muchas leyes laborales y derechos peleados con distintos gobiernos, de diferente color político, porque la UPCN es la Unión, aquí, primero somos trabajadores, eso nos une, luego cada uno tiene o no tiene su preferencia política. Generamos desde esa Unión beneficios para todos los estatales, como la Obra Social con base solidaria o el Fondo de Obras Sociales que aporta a la financiación de la Salud Pública que usufructúan los rionegrinos; las propuestas de formación terciaria profesional y

capacitación que ofrece hoy el IPAP, del que fuimos gestores y hoy formamos parte o, entre otras, las diferentes leyes de escalafón y de estabilidad laboral a través de los procesos de ingreso a planta permanente donde, además, ofrecemos a todos, sin distinción gremial, los espacios y los recursos de capacitación para los exámenes de ingreso.

A veces también cuesta el reconocimiento. Incluso el que traspasa los límites del gremio y abarca a todos los trabajadores. A veces también cansan las críticas infundadas y malintencionadas, pero sabemos que ser mayoría, nos hace responsables más allá de cualquier crítica y de cualquier injuria.

Hoy, hace tres años que esta Mesa Directiva encabezada por Juan Carlos Scalesi ganó unas elecciones ajustadas pero transparentes, que quisieron ensuciar y finalmente no pudieron, porque demostramos a nivel local, provincial y nacional que los votos nos dieron la mayoría y nos pusieron en este lugar.

Y este lugar no es fácil. Y no lo es porque implica mucha responsabilidad, constancia y labor gremial sin pausas. Lo que sale en los altavoces son los logros salariales, aunque nuestro trabajo gremial es mucho más abarcativo que eso. El salario, los aumentos conseguidos son siempre la vara de medir, pero la labor sindical supera esos momentos. Luchamos por los derechos laborales; por la igualdad de oportunidades; por generar estabilidad laboral para los compañeros contratados, por capacitar a los trabajadores ofreciéndoles herramientas superadoras, no solo para su rol y función de agente público, sino para su vida personal y profesional.

Hoy se cumplen tres años del voto de confianza que nos dieron los afiliados en las elecciones gremiales de 2014. Estamos contentos de lo que hicimos en este tiempo. Aún contra el viento de algunos molinos, seguimos caminando, avanzando y generando beneficios y propuestas para los trabajadores.

Somos mayoría y lo asumimos con el compromiso, seriedad y sensatez que eso conlleva. Queremos decirlo, y agradecerles a los compañeros trabajadores que nos dieron esta responsabilidad.