“Inversiones y obras para ver y comprobar”

(Viedma – Fuente: Prensa Bloque JSRN) El Presidente de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri, participó del acto de entrega de nuevos patrulleros a la Policía de la provincia. Luego de entregar algunas unidades a sus responsables, manifestó que “todos los días tenemos la oportunidad de ver y comprobar a donde van y que se está haciendo con los fondos de las renegociaciones petroleras”.

La entrega de 30 automóviles que se realizó en la sede de la escuela de cadetes de Viedma, forma parte de la compra que incluyó además 40 camionetas y 50 motocicletas para reforzar la flota policial.

“Las inversiones y las obras están, avanzan, se ven, y en ellas trabaja mucha gente todos los días”, expresó el líder político de la bancada oficialista, quien agregó en este sentido que “los tomógrafos y la aparatología hospitalaria también está, se puede ver y tocar. Y hay gente que se hace atender todos los días. Igual que las autobombas, que ya están en todas y cada una de nuestras ciudades”.

“Creo entonces que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y me gustaría que algunos legisladores de la oposición se dieran una vuelta por estos actos, o que leyeran con detenimiento la información pública de estas actividades, así dejan de insistir con sus mentiras”, comentó Palmieri, quien acotó que “si no lo hacen por una cuestión de honestidad intelectual, al menos que lo hagan para dejar de hacer el ridículo”.

Los vehículos fueron adquiridos con fondos provenientes de la renegociación petrolera, con una inversión total que ronda los $47.000.000. Para los 30 automóviles modelo Ford Focus, cuatro puertas, carrozados y equipados como patrulleros, se invirtió una suma total de $15.233.100. Todo el equipamiento cuenta con una garantía de tres años.

De los 30 vehículos, cinco fueron destinados para dependencias de Viedma (dos para la Comisaría 1° y uno para el Cuerpo de Seguridad Vial; Unidad 30° y 34°). Por otro lado Cipolletti recibió seis unidades (dos para la Comisaría 4° y el resto para la 32°; 24°; Subcomisaría 79° y el Cuerpo de Seguridad Vial), San Carlos de Bariloche recibió cuatro rodados (dos a la Comisaría 2° y uno para el Cuerpo de Seguridad Vial y la Unidad 27°); General Roca recibió tres (dos para la Unidad 3° y uno a la 31°) y Choele Choel contará con dos vehículos destinados al Cuerpo de Seguridad Vial y la Unidad 8°.