7 de junio, día del Periodista

(Valcheta – Por Jorge Castañeda) Se conmemora en nuestra República el día del periodista el 7 de Junio porque ese mismo día el Dr. Mariano Moreno fundó el periódico “La Gaceta de Buenos Ayres”, en el que colaboraron entre otros Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

Nada más apropiado que recordar las palabras de Tulcídides en “La guerra del Peloponeso”: “En cuanto a los hechos acaecidos en el curso de los acontecimientos, he considerado que no era conveniente relatarlos a partir de la primera información que caía en mis manos, ni como a mí me parecía, sino escribiendo sobre aquellos que yo mismo he presenciado o que, cuando otros me han informado, he investigado caso por caso, con toda la exactitud posible. La investigación ha sido laboriosa porque los testigos no han dado las mismas versiones de los mismos hechos, según las simpatías por unos o por otros o según la memoria de cada uno”.

En el mismo sentido agrega: “En cuanto a los discursos que pronunciaron los de cada bando, bien cuando iban a entrar en guerra, bien cuando ya estaban en ella, era difícil recordar la literalidad misma de las palabras pronunciadas, tanto para mí mismo en los casos en los que los había escuchado como para mis comunicantes a partir de otras fuentes. Tal como me parecía que cada orador habría hablado, con las palabras más adecuadas a las circunstancias de cada momento, ciñéndome lo más posible a la idea global de las palabras verdaderamente pronunciadas, en este sentido están redactados los discursos de mi obra.

Muchos siglos después el escritor Albert Camus en su libro “La peste” escribe lo siguiente: Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión es únicamente decir “esto pasó”, cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que se dice”.

Convendría citar a Mariano Moreno cuando en el prólogo de su traducción del “Contrato Social” de Juan Jacobo Rousseau advertía hablando del pueblo que “si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede; nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía”.

Y eso, entre otras muchas, es una de la funciones del periodismo: Vulgarizar las ideas para toda la ciudadanía.

Día del periodista

Con especial estima, deseo felicitar a todos los periodistas en su día.

La tarea que realizan sin duda contribuye al fortalecimiento de los lazos de la comunidad. Considero que su rol es muy importante, son los responsables de trasmitir con veracidad los distintos hechos que suceden a diario.

Estoy convencida que esta hermosa profesión seguirá creciendo con compromiso e independencia, porque tal como decía Rodolfo Walsh “El periodismo es libre o es una farsa”.

Los aliento a que continúen con esta valiosa vocación y les agradezco profundamente por ayudarnos a fortalecer el vinculo entre los representantes del pueblo y los ciudadanos.

¡Feliz Día!

Senadora Silvina García Larraburu

7 de junio, día del Periodista