De Maquinchao a España

(Ezeiza – Fuente: FM de la Comarca) La ciclista maquinchense Valentina Muñoz, atendió la requisitoria de “Las Mañanas de mi Pueblo” a minutos de subirse al avión que la lleva por primera vez al Viejo Continente. Los últimos dos años han sido difíciles para Valentina y su entorno familiar. La joven dijo: “otras veces sentía que era la esperanza de mi pueblo. Hoy no lo siento así. No es el mismo Maquinchao y no veo que la gente esté ilusionada conmigo”.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.