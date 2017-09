El Poder Judicial de Río Negro no puede notificar a un empleado policial

(General Roca – Fuente: FM de la Comarca) Hace casi un año que G.A. espera que el padre de su hijita de 5 años de edad, reconozca la paternidad de un empleado de la Policía de Río Negro, que el propio poder ha declarado en rebeldía, pero no puede notificar. El hombre -está certificado- es el 99,9 % responsable de la paternidad de la niña. “No se a quién mas acudir. No tengo dinero para pagar un abogado que me ayude a avanzar con los trámites. Que mi hija tenga una obra social”, pidió la mujer

