(La Adela – Fuente: FM de la Comarca) Daniel Ferreyra, vecino de La Adela, es uno de los que hizo presentaciones pidiendo informes por la situación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Adela. “Este es un pueblo callado; acá no se dicen las cosas. Un día nos vino a ver la Tesorera de la Comisión porque no la dejaban entrar”. Y en un momento de la entrevista, dejó la frase del título: “Que no se escape nadie”.

Ariel Alejo: “Hay algunos atrasos”

Ariel Alejo es el Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de La Pampa, y también realizó declaraciones sobre la situación que rodea al Cuartel de la localidad del sur pampeano.

