“El gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias”

(Viedma – Fuente: Prensa UPCN) A la salida de la reunión que la UPCN mantuvo con el gobernador, Juan Carlos Scalesi dijo que ‘necesitamos promediar un poco la pérdida del poder adquisitivo, pero el gobernador no estuvo a la altura de las circunstancias y no pudimos acordar un adelanto, que es lo que pedimos, porque si bien este año el porcentaje fue uno de los más altos de los estatales del país, la inflación achicó mucho esa ventaja y necesitamos acciones positivas del gobierno en ese sentido’.

Se termina un año con muchas dificultades en el país. Como gremio estamos preocupados y tristes por eso, porque no nos gusta la violencia, y a su vez no nos gustan los recortes promovidos desde el Estado nacional, en contra de los que menos tienen. ‘En medio de todo este panorama, reconocemos que en Río Negro, a través del diálogo, logramos un buen porcentaje para este año, que superó el techo impuesto a las provincias por mandato nacional, pero la inflación YA SUPERÓ ese porcentaje en muchos de los productos de la canasta básica y por eso insistimos al gobierno en recomponer de alguna manera ese desfasaje. Pero no llegamos a un acuerdo -dijo Scalesi-, y necesitamos que Weretilneck realmente revise los argumentos presentados por la UPCN en la reunión de hoy’.

‘Aunque dejó abierta la posibilidad para juntarnos en la primera quincena de enero, se comprometió a revisar todos los manifestaciones que le pusimos sobre la mesa y darnos una respuesta positiva en dos semanas, estamos muy molestos -dijo Scalesi-, porque esperábamos más disponibilidad para regularizar estas pérdidas que venimos sufriendo los estatales de la Administración Pública y que se considere de una vez la merma salarial que tenemos a partir de que, durante todo su mandato, los porcentajes de aumento se vienen aplicando recién en marzo o abril y sin retroactividad’.

Por otro lado, Scalesi expresó que ‘no desestimamos los últimos logros, como el Decreto de contratos para los compañeros becados, que fue un reconocimiento de Derechos muy valioso para la UPCN, logrado solamente a través de mucho diálogo, mucha discusión, propuestas y contrapropuestas, pero eso fue el reconocimiento de un Derecho ya adquirido (aunque no reconocido)’, dijo el secretario general ‘ahora eso ya se firmó y los trabajadores necesitamos que siga escuchando otro reclamo que lleva meses’.

Respecto al logro reciente de la consecución del decreto para los trabajadores que prestan servicios en modalidad beca, el secretario general de UPCN también dijo que ‘fue el resultado de mucho dialogo, insistimos y discutimos para que se les reconozca el Derecho a estos compañeros y lo hicimos sin hacer pintadas a la fachada de la Casa de Gobierno, ni quemar gomas o banderas. Eso rescatamos como Union del Personal Civil de Río Negro. No lo festejamos porque es un Derecho adquirido que el gobierno tenía la obligación de reconocer, aunque sabemos que los compañeros están contentos de salir de la precariedad laboral’.

Por último, Scalesi insistió en que ‘esperamos que el gobernador cumpla la promesa y en enero tengamos buenas noticias’.