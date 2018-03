VERGONZOSO: Pidieron 10 años para el asesino de Emi Collueque

(Viedma – Fuente: Prensa MPF) Durante el mediodía de hoy se realizó la audiencia de cesura, en la que tanto la parte acusatoria, como la defensa del joven que ya fue declarado culpable por el homicidio de Emiliano Collueque requirieron el monto de la pena prevista por el hecho.

Ante un Tribunal compuesto por los jueces Guillermo Bustamante, Juan Martín Brussino Kain y Adrián Dvorzak, la Fiscal Paula Rodriguez Frandsen solicitó la pena de 10 años de prisión.

Como argumento de dicho requerimiento, la Fiscalía mencionó la naturaleza de la acción, efectuada a través de un puntazo de arma blanca en medio de una pelea callejera y, entre otros, la extensión del daño causado.

Como atenuantes de la pena destacó que el joven no tenía antecedentes penales, que no existió planificación del hecho y que no hubo motivos previos para tal pelea provocada por el consumo de alcohol.

Posteriormente la querella solicitó la pena máxima prevista para el delito (25 años de prisión) destacando que el alcohol no es atenuante y que el joven que ya fue declarado culpable tenía un arma blanca en la mochila lo cual habla de la previsión del hecho. Además expresaron que no es relevante para bajar la pena ni la falta de antecedentes penales ni la buena conducta desplegada por el condenado en el penal donde actualmente se encuentra privado de su libertad.

La defensa finalmente solicitó la pena de ocho años de prisión por la falta de antecedentes del condenado, la conducta desplegada por el mismo y que los hechos se produjeron en el marco la riña de la que participaron más de una decena de personas, como atenuantes.

Antes de finalizar la mamá de la victima y el imputado mantuvieron un breve diálogo al que no se opusieron las partes, consultadas por el Presidente del Tribunal. La sentencia se conocerá durante los primeros días de la semana próxima.