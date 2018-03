Preventiva por violación de domicilio

(General Roca – Fuente Ministerio Público Fiscal) La titular de la fiscalía de Violencia de género y doméstica Norma Reyes junto a la adjunta Analía Cofré formularon cargos contra un hombre por el delito de desobediencia y lesiones leves doblemente calificadas por haber mantenido con la víctima una relación de pareja y por haber sido perpetradas de un hombre hacia una mujer, en el marco de violencia de género. En el mismo acto, solicitaron como medida cautelar 15 días de prisión preventiva.

Los hechos que se le imputan al hombre sucedieron en Sierra Colorada, el pasado 14 de marzo, cuando se presentó en el domicilio de la denunciante su ex pareja, quien estaba debidamente notificado de la prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Paz de la localidad y ratificada por el Juzgado de Familia N°11 de Roca. Fue entonces que la golpeó, resultando la chica con lesiones leves, tal como lo certificó el Cuerpo Médico Forense.

Como sustento probatorio la fiscalía presentó el relato de la víctima, de su hermana que presenció los hechos, la copia del expediente del Juzgado de Familia, el certificado médico, entre otros.

Por su parte, la defensa pública representada por Luis Carrera tuvo por formulados los cargos, “más allá que a lo largo de lo que dure este proceso podamos tener otra versión de los hechos”, y el imputado asesorado por la defensa decidió declarar.

La fiscalía pidió 15 días de prisión preventiva por considerar entre los peligros procesales el peligro de fuga del imputado, teniendo en cuenta que no tiene un domicilio fijo y que ha “brindado para otra causa una dirección donde no pudo ser hallado. Además atento a la calificación legal, estos delitos tienen una pena privativa de la libertad, y se suman los antecedentes penales con los que ya cuenta el imputado, entonces si recayera condena la pena no sería de ejecución condicional”.

En ese momento, Reyes manifestó que han sido “reiterados los incumplimientos a las medidas de prohibición de acercamiento de las que fue notificado debidamente. Así mismo se registran otras dos causas, con la misma víctima, ambas con condena: una del 21 abril de 2017, en el marco de un juicio abreviado, se lo condenó por desobediencia a una orden judicial y se dictó un mes de pena efectiva. La otra es del 5 julio del mismo año por desobediencia y lesiones leves en el marco de violencia de género, donde también tuvo que cumplir 6 meses de prisión efectiva. En ambos fallos se dispuso la prohibición de acercamiento, que incumplió”.

Finalmente, la jueza de Garantías María Eugenia Gadano sostuvo que se trata de una causa compleja, iniciada por un conflicto familiar, donde ya hubo dos condenas por la misma calificación legal. “Delito que no es menor, se trata de un delito muy grave, hay desobediencias, hay lesiones”.

En coincidencia con la escalada de violencia señalada por Norma Reyes, es decir primero dos hechos de desobediencia, luego una desobediencia y violación de domicilio, y ahora lesiones leves y desobediencia, como así también lo explicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal respecto del peligro de fuga, la jueza fijó la prisión preventiva por el término de 15 días.