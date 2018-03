Reunión de la Mesa Directiva Provincial

(Viedma – Fuente: Prensa UPCN RN) Se realizó en Viedma una reunión con el pleno de los 52 miembros de la Mesa Directiva Provincial de la UPCN y los 36 miembros de la comisión asesora de las 26 delegaciones territoriales. Entre los temas tratados, el salarial ocupó el centro de la orden del día y por votación unánime de los integrantes, se resolvió que la propuesta del Gobierno (15% en cuatro tramos hasta septiembre y una suma fija por única vez de 1500 pesos) no puede aceptarse de ninguna manera.

Respecto a esa decisión, el secretario general, Juan Carlos Scalesi aseveró que “la Ley 3052 del Consejo Provincial de la Función Pública establece que los acuerdos salariales deben ser consensuados en esa mesa y nosotros, como representantes de los trabajadores no podemos consensuar lo que propuso el gobierno hasta ahora”.

Los secretarios de Mesa destacaron además que la planta de trabajadores de la Administración Pública no aumenta desde hace años, por lo que el Estado no tiene preocupaciones ni excusas en ese sentido. Además, resaltaron la absoluta disconformidad con la actitud poco comprometida del Ejecutivo respecto a sus trabajadores, porque los salarios vienen cayendo por el desfasaje respecto a la inflación y el Gobierno no cumple con lo que se comprometió a través de la firma de las actas de 2016 y 2017, que es, justamente, revisar los acuerdos para ajustar los puntos que perdió el salario.

“Hay cada vez más compañeros endeudados y el consumo desciende a niveles preocupantes”, expresaron. Todos coincidieron en que “la brecha entre ricos y pobres crece cada vez más y muchos trabajadores no superan el límite de la pobreza”.

Scalesi dijo que “el Estado debe sincerarse en sus gastos y apuntalar el funcionamiento de la Administración Pública, no subsidiar empresas deficitarias o dilapidar el presupuesto en erogaciones que no hacen al funcionamiento de un Estado de utilidad para todos los ciudadanos”.

La Mesa Directiva Provincial se centró en consensuar el rechazo unánime de la oferta del Gobierno y propuso continuar el diálogo en la búsqueda de un acuerdo para el primer semestre (de aumento salarial para 2018, más reconocimiento de parte de la deuda de 2016 y 2017) y volver a juntarnos en el mes de junio, con el compromiso inobjetable de la revisión.

Dentro del debate se evaluó la posibilidad de implementar diversas medidas si no se logra consenso y acuerdo en la próxima reunión.