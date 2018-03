Antonino en Toay

(Toay – Fuente: Concepto) Antonino García competirá este fin de semana en la segunda fecha del Campeonato Argentino 2018 de Turismo Nacional que se desarrollará en el Autódromo Provincia de La Pampa, donde pondrá en pista el Chevrolet Cruze 118.

Protagonista en cada una de las categorías en las que participó, el piloto de Río Negro buscará en el trazado pampeano obtener un buen resultado que le permita descarse en esta exigente categoría.

“Estoy con muchas ganas de revertir el inicio en Potrero de los Funes. Es un circuito que no conozco pero me preparé muchísimo, es muy veloz por lo cual será importante la succión. Tengo que aprovechar el potencial del auto que me entrega mi equipo e intentar realizar una buena clasificación”, señaló García.

La actividad en Toay comenzará el sábado con las tandas de entrenamientos para luego dar lugar a la clasificación, prevista para las 15.00. El domingo, en tanto, se desarrollarán las series y la posterior final pactada para las 13:30 a 25 vueltas o a 40 minutos al trazado de 4148 metros de extensión.