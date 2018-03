Sabbatella: “Un día el PRO va a quedar desnudo, y no va a soportar que lo miren”

(Viedma – Fuente: Prensa Bloque Nac. y Popular) El legislador rionegrino se mostró en total desacuerdo con lo sucedido en Diputados la noche del 21 de marzo, cuando Cambiemos, ante el inminente voto en contra mayoritario para el controvertido DNU, se retiró del recinto, impidiendo el quorum. “Me preocupa mucho la actitud anti democrática, soberbia y cobarde de Cambiemos en general – Cobarde porque desde el poder se pueden hacer muchas cosas, pero esto es como hacerle burla a los amigos agarradito a las polleras de mamá – un día el Poder no los va a proteger, y la gente va a seguir ahí, mirando y sabiendo lo que hicieron.”

Este 21 de marzo 2018, se trataba en Diputados la aprobación o no del DNU firmado por Mauricio Macri en Enero 2018, más conocido como el #MegaDecreto – que por ser DNU ya está vigente y lo seguirá estando hasta que Diputados o el Senado logre derogarlo – entre otras cosas, este Mega Decreto de Macri habilitó el embargo de las cuentas sueldo y permite el uso financiero o “timba” con el fondo de sustentabilidad de la ANSES.

Luego de sugerir una y otra vez que apoyarían a Macri para seguir gobernando por decreto de acá al 2019, literalmente los diputados de Cambiemos “huyeron” del recinto pasadas las 3am – ya del 22 de marzo – al cerciorarse de que no lograrían voto mayoritario. “Se trata de un megadecreto que anuló cientos de leyes. Para que un DNU pierda vigencia debe ser rechazado tanto por Diputados como por el Senado, ya que solo precisa que una Cámara lo ratifique para convertirse en ley. Esta maniobra logra que el DNU siga en vigencia. Es imposible explicarle a la ciudadanía lo increíblemente perjudicial que resulta para la democracia, para la soberanía, para los derechos en general, que este DNU siga vigente. Por un lado me genera alivio ver que Cambiemos no tenga mayoría para aprobar esta barbaridad, pero me preocupa demasiado que el oficialismo tome esta conducta tramposa de retirarse del recinto, con las complicidades esperadas que juegan a dos bandos. No es la primera vez que observamos esa maniobra, pero por lo general convengamos que suelen ser las minorías o sectores opositores quienes toman este tipo de posturas para mostrar su impotencia, es tremendo que lo haga el oficialismo. Ya desacreditaron a la Justicia, ahora quieren anular toda actividad legislativa. Están desarticulando la democracia.”

La sesión llevaba más de 12 horas, las exposiciones mostraban desacuerdo general con el DNU y surgieron contra propuestas, correspondía analizarlas, pero de repente un grupo importante de diputados se levantó a la vez y abandonó el recinto. Gabriela Cerrutti twiteó que se trataba de un “bochorno parlamentario”. Mirta Tundis, declaró “Me voy con mucho dolor, con angustia y taquicardia”. Y fue Del Caño quién calificó la conducta como una “huida”.

Agustín Rossi fue más duro: “Son una porquería como bloque oficialista”. Y se dirigió al Presidente de Diputados: “Señor presidente usted fue cómplice e incumplió con el reglamento que sostiene que las mociones sobre tablas en el medio de la sesión se votan al final de la sesión. Esto fue una maniobra artera (…) están destrozando la labor parlamentaria”.