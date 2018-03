Sabbatella pedirá informes por la SENAF

(Viedma – Fuente: Prensa FNyP) Los trabajadores de la Secretaría del Estado Niñez Adolescencia y Familia, comunicaron a los legisladores rionegrinos la situación de carencia extrema por la que atraviesa su función, alertando que hay un abandono total hacia los niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Mario Ernesto Sabbatella junto a asesores de su bloque Fuerza Nacional y Popular, asistieron a la reunión llevada a cabo el 26 de marzo. Los trabajadores de la SENAF piden colaboración para lograr su normal funcionamiento.

Sabbatella concluye que “lo más trágico de este abandono, es que el objetivo para el que fuera creada esta secretaría tiene que ver con cuidar desde el Estado, los derechos para niñas, niños y adolescentes, y es justamente ahí donde más se nota la falla: junto con todas las carencias, se están sobre vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, debido a las carencias de todo tipo que tienen los establecimientos y el personal que se aboca a asistirlos.”

“La SENAF fue separada del Ministerio de Desarrollo Social con la idea de jerarquizarla dándole rango de secretaría de Estado, en aquel momento sostuve, cuando fue votada su creación, que crear esta secretaría sin ejecutar después su presupuesto no sirve de nada. Hoy – comenta el legislador, luego de la reunión – la SENAF está tan abandonada que no puede cumplir con ninguna de sus funciones. Ni siquiera hay presupuesto para el papel higiénico, mucho menos para otras cuestiones; los trabajadores usan sus teléfonos particulares para mantener el contacto con las familias, hay una sola sala de reuniones, y cuando se superponen tareas o la situación involucra partes, y/o es conflictiva llevan a cabo reuniones incluso en la cocina, no pudiendo evitar confrontaciones en el lugar, por no tener los espacios adecuados. Es vergonzoso el estado en general del edificio, desde afuera se ven las ventanas tapadas con papel de diario, y no hay como identificar que allí es la SENAF.”

Los trabajadores de la SENAF expresaron en la reunión que no cuentan “con el Recurso Humano necesario, en la zona de chacras, balneario El Cóndor, San Javier y Guardia Mitre no tienen intervención desde hace un año. Preocupa la falta de acompañamiento del personal de General Conesa dependiente de la SENAF Valle Inferior. Desde Enero 2018 que no se cuenta con asesoría legal permanente, rol por de más importante para la actividad cotidiana de la SENAF. No hay módulos de alimentación ni kit escolares permanentes. Cabe aclarar que en cada caso se han presentado los reclamos por vía formal. Muchas veces los trabajadores usan sus autos particulares, porque los vehículos a disposición por lo general no tienen combustible, y además su uso en el estado en que están, no permite cumplir con las normas de seguridad vial. Se solicitaron en su momento los cupos para colectivo, pero como se habilitaron mucho menos de lo pedido, no alcanzan.”

“Tal como expresan los trabajadores de la SENAF en el informe que han elevado a cada legislador, coincido en la afirmación que acompaña las firmas finales: “el no hacer es un posicionamiento subjetivo y político que afecta – en este caso – de manera trascendental a los niños, niñas y adolescentes”, a lo cual agrego que esa decisión de NO hacer degrada la calidad de vida de todos los argentinos del presente y del futuro. Y es una decisión que tiene responsables con nombre y apellido. Eso la sociedad lo debe comprender. Y entre todos debemos colaborar para revertir de manera inmediata este abandono a nuestros ciudadanos niños, niñas y adolescentes” enfatizó el legislador por Fuerza Nacional y Popular, Mario E. Sabbatella, quién se comprometió a elevar un pedido de comunicación a las autoridades en cuestión.