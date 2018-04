“Primero el caudal ecológico y el desarrollo humano”

(Viedma – Fuente: Prensa Bloque FpV) Los legisladores del Bloque Frente para la Victoria Elvin Williams, María Maldonado y Alejandro Marinao plantearon la necesidad de resguardar los recursos naturales de los rionegrinos para no permitir el avallasamiento sobre nuestra provincia que pretende la Gobernadora Vidal con el trasvasamiento de agua del río Negro.

En este sentido, referido al desarrollo ecológico indicaron que “nuestro río Negro debe servir no sólo para los valles irrigados sino también para las zonas linderas a aprovecharse como Colonia Josefa y otras zonas o pequeños valles” y de producirse el denominado “trasvasamiento“ reducirá su cause generando disminución en la velocidad del agua, provocando la sedimentación de partículas en suspensión y no permitiendo la cantidad de limpieza por el escaso y limitado escurrimiento”.

Con respecto al desarrollo humano, Williams advirtió que “para medir los avances o retrocesos en el nivel de vida se debe tener en cuenta la posibilidad que tiene la gente de acceder a cientos de bienes y servicios como alimentos, agua potable, vivienda, salud, educación, esparcimiento etc, independientemente del PBI (Producto Bruto Interno)”.

Mientras que la legisladora María Maldonado, consideró que “un genuino desarrollo sustentable permitirá la creación de riqueza, la cual no debe ser indiscriminada ni provocar graves daños como por ejemplo la contaminación de los ríos u otros cursos de agua”.

Por su parte el legislador Marinao, se refirió a la necesidad de abastecer de agua a la Línea Sur y a la Costa Atlántica para favorecer el desarrollo humano de los pobladores de esas regiones.

Cabe recordar que la pretensión de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de trasvasar agua del río Negro y sus afluentes al río Colorado para ser utilizado para proyectos de riego en zonas como Villarino y Carmen de Patagones, tuvo un marcado rechazo de toda la sociedad que ve como se avecina el peligro de dejar sin caudal el río.

“Weretilneck debe evitar un desastre mayor”

Ante la difícil y compleja situación que atraviesa la comunidad de San Antonio Oeste luego de que se detuvieran los trabajos de saneamiento del área contaminada con residuos de plomo, producto de la fundición e industrialización de la ex “Mina Gonzalito”, la Legisladora del Bloque Frente para la Victoria Graciela Holtz, exigió al Poder Ejecutivo Provincial, “acciones contundentes y definitorias para defender los intereses de la población que hoy por hoy está desprotegida y doblemente agravada después de la remoción parcial de los materiales contaminantes”.

En el pedido formalizado a través de una nota enviada al Gobernador Weretilneck, la Parlamentaria le expresa que “debe evitar un desastre mayor”. Y agregó “sólo la provincia tiene los medios para dar respuestas y le pido que los use y haga todo lo que tenga que hacer para evitar males mayores”.

Para concluir Graciela Holtz, indicó que “el Municipio de San Antonio Oeste, los vecinos y las instituciones trabajan denodadamente y contra reloj para remediar esta situación que no generaron, de la cual no se beneficiaron y no tienen las herramientas para solucionarla y el actual gobierno nacional a mil kilómetros de distancia continúa negándose a brindar la solución económica que se necesita para finalizar la remediación”.