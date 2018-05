Ocampos: “Se afectan derechos”

(Viedma – Fuente: Prensa Bloque CC-ARI Cambiemos) El presidente del Bloque de Legisladores de la Alianza Coalición Cívica ARI – Cambiemos, Jorge Ocampos, consideró que la modalidad de cortar rutas y puentes que gremios de empleados del Estado -de Río Negro y del Neuquén- y distintas organizaciones han adoptado recurrentemente como forma de protestar y reivindicar sus derechos, afectan derechos.

“Pareciera que los derechos a la protesta con esta modalidad, están por encima de los derechos del resto de la sociedad. El reclamo de un sector no puede impedir el ejercicio de los derechos de todos. ¿Cuándo prevalecerá el derecho constitucional de libre circulación hacia y desde su trabajo de las mayorías que eligen ese camino?”, se preguntó el legislador arista y agregó: “a fines del año pasado un estudio que realizó la Municipalidad de Neuquén reflejó que a esa ciudad entran y salen diariamente unos 120.000 vehículos de transporte público y privado , y que casi la mitad de ese flujo constante tiene como origen y destino la ciudad de Cipolletti”.

Agregó, “no pongo en tela de juicio la validez ni la legitimidad del reclamo. Los reclamos en un estado de derecho son todos legítimos. Lo que cuestiono es la metodología. Hay organizaciones que en el discurso pretenden ser horizontales y democráticas y en la praxis son verticales y autoritarias. En la idiosincrasia de estas organizaciones y sus dirigentes está siempre antes ‘MI’ derecho a protestar que el derecho de los demás. No hay acuerdo en una negociación paritaria y entonces tengo derecho a interrumpir el tránsito en una ruta nacional y cortar un puente que une dos ciudades de dos provincias vecinas”, enfatizó Ocampos.

“Qué derecho les asiste a los miles de trabajadores y trabajadoras que no llegan a sus ámbitos laborales o deben prolongar por horas su regreso a casa?. ¿ Acaso ninguno?, reflexionó el legislador. Lamentó además que “cuando alguien plantea este tipo de interrogantes, inmediatamente se lo ataca, se pretende acallarlo y se lo estigmatiza sentenciando que busca la criminalización de la protesta social, el cercenamiento de derechos, el autoritarismo, la represión, etc. Nada más alejado de mi pensamiento y de mi acción. Pero me pregunto ¿y de los derechos del conjunto de los afectados por la interrupción de la libre circulación quien se ocupa? Acaso los miles de afectados por la medida que no pueden cruzar un puente para ir a su trabajo, a sus estudios o a atenderse con un médico son responsables del problema que origina el reclamo o pueden hacer algo para solucionarlo? Por eso alzo la voz y lo expongo, para defender a los que quedan de rehenes en medio del conflicto”, expresó.

“La política y los gobiernos parecen acostumbrados y dejan hacer, sin que les haga mella esa expresión de fuerza, pero a la vez sin mostrar un mínimo de solidaridad con los sectores e individuos ajenos al problema y un preocupante alejamiento de su obligación ineludible de hacer respetar derechos colectivos que resguarda la Constitución como el de transitar libremente. Dejan hacer, ya sea por demagogia o por querer ser ‘políticamente correctos’ ¿Y la justicia? ¿Y los fiscales ? Bien,

gracias”, ironizó el legislador cipoleño.

Finalmente opinó, “hay una máxima de la democracia que sostiene que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás y no respetarla es un acto autoritario”.