Primer triunfo de Antonino García en el TN

(Fuente: Prensa Antonino García) Antonino García a bordo del Chevrolet Cruze (Clase 3) del Torres Competición se quedó con la final de la Clase 3 del Turismo Nacional disputada en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, escenario de la séptima fecha de la temporada. Lo escoltaron Iván Saturni y Leonel Pernía.

El piloto de Luis Beltrán el sábado se quedó con la pole position y en la mañana del domingo, en su serie, terminó adelante pero sufrió un recargo por adelantarse en la largada.

La final tuvo una partida friccionada pero el piloto de Chevrolet con muy buenas maniobras se las arregló para meterse en el lote de los punteros y con gran ritmo ir avanzando paso a paso para llegar a la ante última vuelta como escolta y allí ver la detención de Chapur, líder hasta ese momento.

El último giro fue a pura emoción. García de esta forma logra su primera victoria en la divisional con tan solo seis carreras en su haber. Su mejor resultado hasta hoy había sido un cuarto puesto.

La caída de la bandera a cuadros coronó un gran fin de semana donde el piloto de Río Negro y su equipo demostraron un excelente potencial que le permite soñar con una mejor segunda etapa de año.

De esta manera, García consiguió su primer éxito en la sexta carrera dentro de la categoría, seguido por Saturni y Pernía. El top 10 lo completaron Gómez, Werner, Chiriano, Yannantuoni, Santero, Boero y Castellano.

Con estos resultados, Pernía sigue líder del certamen con 161 puntos, escoltado por Werner con 138 y Chapur con 133.5 unidades. En tanto García se ubica décimo segundo con 79 unidades. La octava fecha del Turismo Nacional será el próximo 26 de agosto en el autódromo de Toay, La Pampa.

La palabra de Antonino García: “Estoy muy feliz. Ha sido un gran fin de semana con la pole position y ahora con la victoria. La verdad no imaginaba que todo iba a ser de esta manera. En los últimos dos años me fue muy difícil poder seguir dentro del automovilismo y esta victoria en el Turismo Nacional me da la posibilidad de pelear con grandes pilotos y equipos. Sólo quiero agradecer a mi equipo, sponsors y a toda la gente que me acompaña. Vamos a trabajar duro para cerrar el campeonato lo más adelante posible”

Final Clase 3 – Termas de Río Hondo Clase

1- Antonino García 41:25,984

2- Ivan Saturni a 1,774

3- Leonel Pernía a 3,269

4- Sebastián Gómez a 5,042

5- Mariano Werner a 5,445