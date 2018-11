Los trabajadores asumieron funciones en la UPCN

(Viedma – Fuente: Prensa UPCN RN) Alrededor de setecientas personas estuvieron presentes en el acto de asunción de los Delegados; integrantes de Mesa Directiva y de Mesa Asesora de toda la provincia que se realizó en Viedma. Luego de dar la bienvenida a todos los trabajadores que asumieron como parte de la UPCN Río Negro, el secretario general, Juan Carlos Scalesi remarcó la renovación de gran parte de la planta de delegados y la conducción y dijo que “lo importante de este acontecimiento es lo que la Junta Electoral acaba de hacer, que es poner en funcionamiento el órgano máximo que tiene el gremio que son los delegados y todo ello en el más estricto marco legal que determina la participación sindical”.

El Salón del Libertador de nuestra capital fue el escenario donde 571 trabajadores electos en mayo pasado tomaron posesión de los cargos en nuestro gremio. Durante su alocución, Scalesi habló de la coyuntura provincial de los salarios, de cómo “el gobierno cortó el diálogo con los más de 15000 compañeros que conformamos este gremio” y destacó la novedad de la semana pasada `la tarjeta Río Negro Compras’ con la que el gobierno no solo admite que sus trabajadores no llegan a fin de mes con el salario, sino que no piensa en beneficiarlos, por el contrario, “nosotros vamos a denunciar la estrategia que hay detrás de este instrumento, que no es otra cosa que buscar la manera legal de hacerse con los datos personales y privados de 70.000 trabajadores, más los pequeños comercios, datos que serán entregados al ejército de ‘trolls’ que ya tiene preparados el gobierno para la campaña”, reveló. Además, Scalesi remarcó que “más allá del partido con el que cada uno comulga, la UPCN no hará lugar a ninguna bandera partidaria. La única bandera de nuestro sindicato es la de los trabajadores de la Administración Pública”.

Los referentes provinciales que fueron llegando entre la mañana y la tarde del viernes a Viedma, colmaron el inmenso espacio de la Sala del Libertador. El acto de asunción de los delegados se hizo por localidades y finalmente tomaron su lugar los integrantes de la Mesa Directiva y de la Mesa Asesora del gremio.

El secretario general dijo que el gobierno puso este año en una tremenda encrucijada a los trabajadores, con un 15% y una cuota fija a fin de año, “ese es el aumento que hemos tenido y ESO es lo que nos ha distanciado del gobierno actual de la provincia de Río Negro. Nosotros no cortamos el diálogo, nos cortaron ellos y nos quieren poner en la calle para que hagamos los desastres que hicieron otros, pero los trabajadores de esta Administración Pública somos más inteligentes, la vida nos enseñó otra cosa, que el sindicalismo no es sólo hacer medidas de fuerza que molestan al ciudadano que paga sus impuestos, sino que para eso ponemos el pellejo la conducción de UPCN, la Mesa Asesora y el cuerpo de delegados, que tenemos que estar al lado del trabajador sin mentiras, CON LA VERDAD que es como llegamos lejos”.

Hacia el final de su discurso, Scalesi agradeció el acompañamiento de todos y especialmente el de su familia e instó a todos “a trabajar desde el gremialismo con la emoción, sentimiento y ganas de hacer cosas por los compañeros, eso es lo que nos va seguir haciendo cada vez más grandes. Nos vamos a encontrar todos próximamente –agregó- y será en un plenario de delegados y ahora disfrutemos este encuentro magnífico y el festejo de estos más de 500 compañeros que hoy asumen en representación de los miles de afiliados”.